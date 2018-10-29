2018-10-29T14:35:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону назвали победителей «Донской сборки.2018»

В номинации «Агротехнологии года» лучшей признана разработка сеялки для посева мелкосеменных культур
Ольга КУБЫШЕВА
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«Студенческая разработка » - Виталий Новиков и его команда разработали «Интеллектуальную систему управления процессом высева семян QMS». Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ«Студенческая разработка » - Виталий Новиков и его команда разработали «Интеллектуальную систему управления процессом высева семян QMS». Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ
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В Ростове-на-Дону подвели итоги конкурса «Донская сборка.2018», куда заявки прислали свыше 200 изобретателей России. Тематика этого года – агротехнологии и умное сельское хозяйство. Эксперты – представители бизнеса, власти и финансовых структур, отмечали высокий уровень работ.

Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ

По словам министра экономического развития региона Максима Папушенко, «Донская сборка» – это лучший пример коммуникации между изобретателями и крупными предприятиями.

«Изобретение года» - Анатолий Шульгин, разработчик ручной подъемной тележки инженер. Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ

«Изобретение года» - Анатолий Шульгин, разработчик ручной подъемной тележки инженер. Фото предоставлено пресс-службой ДГТУ

– Конкурс становится традицией для университета и региона, брендом Ростовской области, - сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Это мероприятие поможет многим изобретателям получить признание, финансовую поддержку. Это толчок для тех, кто завершает свою разработку и выходит на рынок.

Так, в номинации «Агротехнология года» лучшей была признана работа аспирантов КубГАУ, разработавших способ посева мелкосеменных культур, что позволит увеличить геометрический размер семени и снизить затраты при процессе посева. Они стали обладателями главного приза – 300 тысяч рублей. Ценные призы и денежные сертификаты получили и другие инноваторы (подробности) или активная ссылка на это предложение.

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