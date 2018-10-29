Ростовские чиновники проверят работу общественного транспорта поздним вечером

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-29T15:39:54+03:00

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Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев пообещал, что городские чиновники будут отслеживать работу общественного транспорта в вечернее время. Речь идет о периоде с 22:00 до полуночи. Многие ростовчане жалуются, что в эти часы автобуса уже не дождаться, хотя, по контрактам, транспортные предприятия должны еще обслуживать пассажиров.

Градоначальник отметил, что для проведения проверок имеются чиновники департамента транспорта. Работать они будут, выходя на улицу.

Напомним, на прошлой неделе в Ростове начала работать новая транспортная схема: с городских улиц убрали ряд маршруток, их отсутствие компенсировали автобусами большой и средней вместимости. Впрочем, микроавтобусы еще остались, но теперь часть из них не должна работать в режиме маршрутного такси.