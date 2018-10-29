СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-29T15:48:05+03:00

Выясняем, где и когда 7 и 10 ноября 2018 в Ростове-на-Дону ограничат движение из-за Дня полиции. Фото: Сергей ГАПОН

Выясняем, где и когда 7 и 10 ноября 2018 в Ростове-на-Дону ограничат движение из-за Дня полиции

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В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за Дня полиции 7 и 10 ноября 2018. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. В частности, ограничение движение будет два дня. В частности, в среду, 7 ноября, с 20:00 до 24:00 будет проходить подготовка к празднику. Из-за этого будет ограничено движение транспорта на площади Театральная, улице Советская — от площади Театральная до улицы Каяни, а также проспекте Театральный - на участке от улицы Социалистическая до улицы Максима Горького.

Кроме того, в субботу, 10 ноября, с 08:00 до 13:00 будет проходить непосредственно само празднование. В этот же день также будет ограничено движение.

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