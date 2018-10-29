В Ростове-на-Дону бизнесмен получил полмиллиона рублей, оформляя кредиты по найденным в Интернете документам

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-29T19:01:53+03:00

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Мошенническую схему раскрыли полицейские Ростова-на-Дону. Известно, что к стражам порядка обратились сотрудники сразу нескольких банков. Они заподозрили одного из своих клиентов в мошенничестве. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 30-летний бизнесмен открыл в донской столице мебельный салон. В свою очередь работники банка установили на его рабочий компьютер программу, предназначенную для операций в сфере потребительского кредитования, и обучили, как с ней работать.

- Однако к весне у мужчины возникли проблемы с предпринимательской деятельностью и он придумал схему обмана, - сообщили донском главке. - Подозреваемый находил в Интернете утерянные документы, прикреплял к ним фотографии паспорта случайных людей и через установленную программу направлял заявки на кредит в банки.

Интересно, что часть из них была одобрена. Так, за четыре месяца он совершил 16 таких сделок на общую сумму в полмиллиона рублей. Как выяснилось, все заемщики оказались вымышленными, а документы – поддельными.

В отношении предприимчивого бизнесмена уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет житель Матвеево-Курганского района проведет за решеткой.