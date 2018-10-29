В Ростове-на-Дону ученики смогут сдавать китайский язык уже в этом учебном году

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-29T16:38:31+03:00

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В Ростове-на-Дону началась активная подготовка к Единому Государственному экзамену. Как рассказали в городской администрации, в этом учебном году будут сдавать экзамены 4 223 человек. Известно, что серьезных изменений вводится не будет.

В городском Управлении образования сообщили, что все демоверсии заданий по предметам уже размещены на сайте Федерального института педагогических измерений. Однако год от года расширяется количество заданий, требующих творческого подхода, отказа от шаблонного натаскивания детей, использования межпредметного знания. Кроме того, с этого года можно будет сдавать еще и китайский язык. Тех, кто хочет это сделать, должен подать соответсвующее заявление. Однако скорее всего, желающих будет не очень много, так как эксперты говорят, что он сложен для обучения.

При этом любой иностранный язык с 2022 года может стать не предметом по выбору, а обязательным экзаменом. Такие планы у чиновников есть. Так что усиленно готовится к предмету советуют уже сейчас. Кроме того, в Управлении добавили, что в этом учебном году для выпускников 11 классов будет сформировано 34 пункта проведения экзамена.