2018-10-29T16:56:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону снимут мистический триллер «Роковое наследие»

Главная героиня увлечена мистикой и эзотерикой
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону будут снимать фильм. Фото: администрация города.В Ростове-на-Дону будут снимать фильм. Фото: администрация города.
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В Ростове-на-Дону планируют снять фильм «Роковое наследие». Известно, что это будет мистический триллер. Его главная героиня - девушка Анна. Она увлечена эзотерикой, мистикой и картами. Уже давно ее преследуют страшные видения. И вот однажды она пропадает. Тем, кто отправится на ее поиски, нужно будет оказаться в далеком прошлом, столкнуться с темными древними силами и распутать таинственную историю.

Как сообщается на официальной странеце в соцсетях кинокластера "Дон", в картине примут участие столичные звезды. В частности, одну из ролей сыграет звезда сериала «Улица» на телеканале ТНТ Ольга Баранова, другую - актер фильмов «Квест» и «Кодекс чести» Семен Лопатин. Им компанию составят и ростовские актеры, а также студенты. Псодедние смогут побыть гримерами, ассистентами режиссера и костюмерами.

Известно, что съемки начнутся с декабря этого года. Но уже известно, что в донской столице прошел кастинг среди блондинов в возрасте от 20 до 60 лет. Либо тех, кто готов рди эпизода перекрасится в этот цвет.

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