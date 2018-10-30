2018-10-30T10:17:38+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону ночью в Левенцовке сгорели Range Rover, Lada и Kia

Очевидцы рассказывают, что пожарным преградили дорогу припаркованные машины
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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Ночью 30 октября в Левенцовке (Советский район Ростова-на-Дону) сгорели сразу три автомобиля.

- Сообщение о пожаре поступило в 3:47, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - По месту прибытия было установлено, что на улице Солженицына произошло возгорание Range Rover, Lada и Kia. Ликвидировать пламя удалось в 4:07. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В социальных сетях, где почти сразу появилось фото происшествия, предположили, что иномарки специально подожгли так называемые парковщики, которые вынуждают местных автомобилистов оплачивать их услуги. В комментариях также досталось автору фото, который снимал происходящее на камеру, а не пошел помогать ликвидировать пламя.

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