СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-30T10:19:12+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону до 2 ноября 2018: где и когда. Об этом сообщают энергетики. Известно, что отключения плановые. Их цель не допустить аварийных ситуаций вы будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда

31 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Катаева 194-240, 231-271; ул. Черепахина 156-202, 187-213; пер. Братский 85-97, 100-116; пер. Халтуринский 111-137, 170-190; пер. Островского 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева 174-220, 171-193

- ул. Дачная 35-47; ул. Стасова 28-40, 27-37; пер. Стекольный 2-14, 1-9

ул. Лесозащитная 1-25, 2-32; ул. Печорская 1-33, 2-38; ул. Двинская 1-19, 30-48; ул. Щербакова 98-116; ул. Абаканская 51-77; ул. Медногорская 2-70; ул. Арефьева 87-101, 84-94; пер. Орехово-Зуевский 1-13, 2-12; ул. Вятская 95

- ул. 1-я линия 31-59, 46-56.

31 октября с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 225, 227, 212, 214, 214/2, 214/4; ул. Филимоновская 174, 180; просп. Чехова 87-95, 94, 94Г, 94Б, 94А

- ул.3-я Кольцевая 58Б, 58-60; ул. 4-я Кольцевая 2-22; ул. 5-я Кольцевая 2-34; ул. Мадояна 35-61, 36-42; ул. Разина 3А

31 октября с 13:00 до 17:00:

- ул. Муравьёва 79-89, 56-78; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 25-87, 26-80; ул. Правды 1-57, 2-60; ул. Турксибская 10-20, 13-37; ул. 12-го Февраля 10-16; ул. 12-го Февраля 3-17, 4-10; пер. Псковский 1-15, 2-22; ул. Пирамидная 2-16, 1-17; ул. Раевского 1-29, 2-16; ул. Турксибская 1-11, 2-4; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Мечникова 2-12; ул. Маркова 41-53, 82-96; ул. Пестеля 84-102, 89-107, ул. Коровкина 1-39, 2-40; ул. 12-го Февраля 46-100, 71-83; пер. Скрыпника 59-71, 64-72; 2-й переулок 55-71, 44-68; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; ул. Самойловская 34-52, 41-59; пер. Марсовый 1-13, 2-14; пер. Трудовой 1-29, 2-36; пер. Конструкторский 5-15, 4-14; ул. Зенитчиков 1-5, 2-12; ул. Проезжая 7-17, 2-12; пер. Булавина 15-35, 2-12; ул. Сызранская 1-19, 2-18; пер. Хабаровский 4-30, 37-51; пер. Рязанский 1-37, 2-44; ул. Белгородская 21-33, 22-34; ул. 12-го февраля 33-69, 26-42; 2-й перереулок 56-72, 73-85; ул. Культурная 1-63, 2-64; ул. Турксибская 39-49, 20-34; ул. Возрождения 80-90; ул. К. Либкнехта 1-69, 2-90; ул. Раевского 51-63; пер. Пятигорский 1-7, 2-6

31 октября с 10:00 до 12:00:

20-я улица 1-43, 2-62; пер. Верхоянский 9-13, 40-46; ул. Скрыпника 89-101, 92-104; 18-я улица 5, 2; 21-я улица 1-5, 8-28; пер. Тобольский 1-27, 2-32; ул. Дранко 15-75, 20-60

31 октября по 6 ноября с 09:00 до 17:00:

- пер. Норильский 38-42, 15-17А; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40 пер. Норильский 15-27, 40-56; ул. Книжная 2-60, 1-41; пер. Рационализаторский 55-63, 22-48

31 октября по 2 ноября с 09:00 до 17:00:

- пос. Мясникован; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82; пер. Закарпатский; рынок «Темерник»

- ул. 3-я Баррикадная 6-32, 7-41; ул. 2-я Кольцевая 104-118, 109-135; ул. 4-я Кольцевая 69-73, 70-84; ул. Красная 1-49, 2-24; ул. Крупской 1-43, 6-54; пл. Рабочая 30-34; просп. Стачки 76/26, 84-120; ул. Шмидта 3-29, 4-28

- ул. Текучёва 30-66; пер. Громкий 1-11, 2-16; 9-улица 25-35, 24-34 ул. Балочная 12-34, 25-35; пер. Артельный 5-9, 2-10; пер. Подсолнечный 1-9, 2-8

31 октября по 2 ноября с 09:00 до 16:00:

- ул. Дальневосточная 1-29, 12-34; ул. Гусева 169-175; пер. Олимпийский 18-64, 7-9; ул. Минераловодская 35-61, 36-42; ул. Разина 3А

до 2 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Нансена 201-299; ул. Турмалиновская 1-57, 2-54; ул. Калиновская; ул. Сельская; ул. Константиновская 2-18, 41-45; пер. Обуховский; пер. Партизанский; пер. Шарнирный; пер. Семафорный; пер. Автомобильный 1-21, 2-18; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский

- ул. Нансена 249-265; ул. Турмалиновская 2-16, 1-21; ул. Калиновская 2-22, 1-25; ул. Сельская1-25, 2-24; ул. Константиновская 2-18; пер. Шарнирный 2-8, 1-13; пер. Автомобильный 2-16, 1-21; пер. Семафорный 1-13, 2-14; пер. Казахстанский, пер. Искрянский.

- ул. Павлодарская 141-193; 86-118; ул. Безымянная Балка 158-240

ул. Красноводская 1-9; пер. Уфимский 11-19, 12-22; пер. Автобусный 10-20; пер. Таманский 9-23; ул. Нансена 134-144

-пер. Самарский 1-23, 2-38; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-71, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; ул. Дербенская 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизская 89-111, 124-168; 2-я Киргизская 88-110, 89-151; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 2-14

1 ноября с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 214/1, 214А, 214/22

- ул. 3-я Кольцевая 58, 58Б; ул. 5-я кольцевая 1-19; ул. Мадояна 32; ул. Разина 3, 3А

1-2 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

1 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20

- пер. Жлобинский 21-23, 25/5, 25/6, 25/7; ул. Магнитогорская 5Б, 5/65Б, 9/1, 9/2, 9/3; ул. Урицкого 65-67

2 ноября с 09:00 до 16:00:

- Бул. Платова 10, 11/