Житель Ростова-на-Дону требует запретить поворот с проспекта Нагибина на улицу Ларина

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-30T10:27:13+03:00

Однако пока большинство против такой инициативы

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Житель Ростова-на-Дону Сергей Серченко выступил с инициативой запретить левый поворот с проспекта Нагибина — одной из самых загруженных транспортных артерии города, на улицу Ларина.

- Разрешенный поворот с проспекта Михаили Нагибина на улицу Ларина только сокращает на одну полосу движение по проспекту Михаила Нагибина, - написал он петицию на электронном ресурсе «Активный ростовчанин». - Есть поворот и разворот с проспекта Михаили Нагибина после Горизонта - на улицу Нариманова.

Однако инициативу горожанина поддержал только один человек, остальные проголосовали против.

Нfпомним, в Ростове-на-Дону чиновники заявили о намерении расширить проспект Нагибина до 8 полос. тКак сообщил глава региона, увеличение проспекта до восьми полос планируется не раньше 2019 года. Кроме того, было озвучено о появлении эстакад, которые смогут помочь увеличить пропускную способность дороги.

КОНКРЕТНО

Проголосовать за инициативу можно здесь (перейти)