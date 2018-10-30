В Ростове отменили еще десять маршруток

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-30T10:26:47+03:00

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Сегодня, 30 октября, в Ростове в рамках изменений транспортной схемы, которые идут уже десять дней, отменили еще ряд маршруток.

Как ранее сообщала мэрия города, маршрутные такси № 12, 19, 20, 29 и 53 заменили на аналогичные автобусы.

Маршрутку № 9 заменил автобус № 60А «Новое поселение – Центральный рынок».

Взамен маршрутки № 35А изменилась схема движения автобуса № 35 «ЖК "Платовский" – Центральный рынок».

Маршрутку № 58 заменил автобус № 50 «Лендворец – филиал часового завода "Витязь"».

Маршрутку № 88 заменил автобус № 82 «Главный ЖД вокзал – Александровка».

Взамен маршрутки № 92 ездят автобусы № 92 «ЖК "Платовский" – Центральный рынок» и № 92А «СТ "Агропром" – Центральный рынок».

Кроме того, увеличилось количество автобусов № 31 «Очистные сооружения – Центральный рынок», появился автобус № 62 «Соловьиная роща – площадь Карла Маркса», изменилась схема движения автобуса № 64 «поселок Каратаево – Центральный рынок». Обо всех прошедших и грядущих изменениях читайте здесь.