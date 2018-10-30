2018-10-30T10:26:47+03:00
Общество

В Ростове отменили еще десять маршруток

Взамен появились новые автобусы
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 октября, в Ростове в рамках изменений транспортной схемы, которые идут уже десять дней, отменили еще ряд маршруток.

Как ранее сообщала мэрия города, маршрутные такси № 12, 19, 20, 29 и 53 заменили на аналогичные автобусы.

Маршрутку № 9 заменил автобус № 60А «Новое поселение – Центральный рынок».

Взамен маршрутки № 35А изменилась схема движения автобуса № 35 «ЖК "Платовский" – Центральный рынок».

Маршрутку № 58 заменил автобус № 50 «Лендворец – филиал часового завода "Витязь"».

Маршрутку № 88 заменил автобус № 82 «Главный ЖД вокзал – Александровка».

Взамен маршрутки № 92 ездят автобусы № 92 «ЖК "Платовский" – Центральный рынок» и № 92А «СТ "Агропром" – Центральный рынок».

Кроме того, увеличилось количество автобусов № 31 «Очистные сооружения – Центральный рынок», появился автобус № 62 «Соловьиная роща – площадь Карла Маркса», изменилась схема движения автобуса № 64 «поселок Каратаево – Центральный рынок». Обо всех прошедших и грядущих изменениях читайте здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ты что эликсир молодости изобрела?»: поклонники не узнали «Мисс Россия» Татьяну Котову
«Королева сердец»: невеста Баскова сразила поклоников глубоким декольте
В Ростове-на-Дону вышли из строя зеленые валидаторы в общественном транспорте
В Ростовской области экс-главу сельского поселения будут судить за взятку
Ростовчанка продает мяч с автографами сборной Чехии за четверть миллиона рублей
Житель Ростовской области изнасиловал школьницу в присутствии матери
В Ростовской области разыскали 13-летнего школьника, который пропал две недели назад
Житель Ростова-на-Дону требует запретить поворот с проспекта Нагибина на улицу Ларина
Отключение света в Ростове-на-Дону до 2 ноября 2018: где и когда
В Ростове-на-Дону ночью в Левенцовке сгорели Range Rover, Lada и Kia
В Ростове-на-Дону снимут мистический триллер «Роковое наследие»
В Ростове-на-Дону ученики смогут сдавать китайский язык уже в этом учебном году
В Ростове-на-Дону бизнесмен получил полмиллиона рублей, оформляя кредиты по найденным в Интернете документам
В Ростове-на-Дону заметили "тропического воробья"
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за Дня полиции 7 и 10 ноября 2018
Ростовские чиновники проверят работу общественного транспорта поздним вечером
В Ростове-на-Дону назвали победителей «Донской сборки.2018»
В Ростовской области только 7% водителей ездит на новеньких автомобилях
«Когда есть мы, все остальное не существует»: соперница Бузовой опубликовала трогательный снимок с мужем