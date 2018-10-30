2018-10-30T10:29:14+03:00
Общество

В Ростовской области разыскали 13-летнего школьника, который пропал две недели назад

В ближайшее время мальчика вернут в семью
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Архив "КП"
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В Ростовской области благополучно закончились поиски 13-летнего школьника из Красного Сулина, который пропал две недели назад. По словам бабушки, мальчик вышел из дома около восьми утра, после чего перестал отвечать на звонки.

- Самостоятельно разыскать ребенка женщине не удалось, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

Вскоре к поискам подключились стражи порядка. Они поговорили с одноклассниками, друзьями и знакомыми подростка, которые общались с ним накануне исчезновения. Ориентировки с приметами были переданы всем патрулирующим нарядам полиции. Мальчика заметили в Ростове-на-Дону. Как оказалось, он поссорился с родными, после чего решил уйти из дома. Пока он будет находиться в приюте, в ближайшее время его передадут матери. Правоохранители обещают обязательно провести в семье профилактическую беседу.

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