Житель Ростовской области изнасиловал школьницу в присутствии матери

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-30T11:00:45+03:00

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Прокуратура сообщила о лишении родительских прав жительницы Миллеровского района, которая допустила преступление в отношении своей дочери - привела в дом насильника.

Согласно официальной версии, она выпивала вместе с гостем, после чего заснула в соседней комнате. Этим решил воспользоваться мужчина. Он изнасиловал девочку (на тот момент ей не было 14 лет), которая не смогла оказать сопротивления, но позже сообщила обо всем в правоохранительные органы. В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, а вот матери дали шанс на исправление.

- После указанных событий, несмотря на прохождение курса лечения от алкоголизма, женщина продолжила уклоняться от исполнения родительских обязанностей, - говорится в официальном сообщении надзорного ведомства Ростовской области.

Что касается насильника, то ему вынесли обвинительный приговор. Ближайшие 13 лет мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.