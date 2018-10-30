2018-10-30T10:46:56+03:00
Общество

Ростовчанка продает мяч с автографами сборной Чехии за четверть миллиона рублей

Продавец говорит, что у нее в архиве имеется фотография каждого футболиста во время подписи ее мяча
Оксана АРТЕМОВА
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Ростовчанка продает на Интернет-барахолке "Юла" мяч с автографами сборной Чехии за четверть миллиона рублей. В описании Елена К. утверждает, что имеет фотодоказательство каждого факта подписи ее мяча футболистами чешской сборной. Также в активе продавца и мяч с подписями футболистов российской сборной. но уже подороже. С ним Елена готова расстаться за 650 тысяч рублей:

- Оригинальный мяч FIFA. Подтверждающее фото на каждый автограф игроков сборной в наличии.

Напомним, совсем недавно находчивый ростовчанин выставил на "Авито"... талон на водку, датированный сентябрем 1991 года. И просит за него - ни много ни мало - 120 000 рублей. В период тотального дефицита такие талоны ценились на вес золота и считались самыми ходовыми. Именно на них отцы семейств рвались обменять "лишние" талоны на крупы, сахар, масло, чай. Причем, и подделывали их гораздо чаще обычных, которые можно было отоварить обычными продуктами.

Именно такая "валюта" сохранилась дома у ростовчанина. И, наконец, он решил расстаться с ней за цену 300 бутылок водки (если брать за образец цену в 400 рублей).

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