В Ростовской области экс-главу сельского поселения будут судить за взятку

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-30T11:14:18+03:00

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В Песчанокопском районе завершено расследование уголовного дела в отношении уже бывшего главы поселения. Местный прокурор, согласившись с доводами следствия, подписал обвинительное заключение. Согласно официальной версии, глава Зареченского сельского поселения, будучи при должности, получила взятку в крупном размере.

- В период времени с августа 2015 года по октябрь 2017 года получила от местного жителя через посредников взятку в сумме 170 000 рублей, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, добавив, что дальнейшие действия обвиняемой повлекли к причинению ущерба бюджету района в сумме более 900 тысяч рублей.

В частности она, без наличия на то законных оснований и без соблюдения конкурсной процедуры, дала «добро» на оформление в аренду земельного участка.

Бывшей чиновнице грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.