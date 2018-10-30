«Королева сердец»: невеста Баскова сразила поклоников глубоким декольте

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-30T12:03:37+03:00

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Что ни фото - десятки тысяч лайков. Речь об очередном снимке ростовчанки Виктории Лопыревой, которая стоит на фоне ночного бассейна. Красавица в ультракоротком платье демонстрирует не только превосходный загар, но и глубокой декольте и стройные ноги. Подписчики тут же оценили увиденное и принялись на всех языках мира выражать восхищение невесте Николая Баскова (пара сообщила о помолвке летом прошлого года, - прим. автр.)

Среди комплиментов, такие как «Королева сердец», «Шикарно», «Настоящая красавица!», «Малыш, ты меня волнуешь», «Ты просто чудо» и «Ох, вот красота!».

lopyrevavika Thank you for my amazing dress! #Repost @alinagerman with @get_repost MAXIMUM SEXY AND FABULOUS @lopyrevavika WEARING @alinagermandesign #MYMUSE

Напомним, поклонники заподозрили: невеста Баскова и самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева - в интересном положении. Такой вывод подписчики сделали после того, как красавица опубликовала в своем Инстаграм видео вместе с женихом.