«Ты что эликсир молодости изобрела?»: поклонники не узнали «Мисс Россия» Татьяну Котову

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-30T12:29:30+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, почему женщинам нужно дарить цветы. Свой пост в социальных сетях красавица проиллюстрировала роскошным букетом.

- Никогда не понимала и не пойму мужчин, которые забывают/ не хотят/ считают ненужным дарить цветы своим девушкам! - написала она. - Ведь так просто подарить радость любимой... Она каждый день будет смотреть на букет и вспоминать вас с улыбкой, мужчины. Поэтому не стоит забывать дарить цветы своим любимым. Прямо сегодня купи любой букет и напомни о своем внимании. Это же так просто …

Однако мужчины не сразу ринулись закупать букеты. Кто-то начал с комплиментов Татьяне:

«Красотулька сошедшая с картины художника вместе с прекрасным букетом цветов», «Все цветы только для тебя Татьяна, ты супер красавица».

- Тань, ты что эликсир молодости изобрела? Я тебя даже не узнала, - написала подписчица Котовой.

Кто-то попытался поспорить с певицей: «Не все девушки любят цветы. И даже есть те, кто это воспринимает как к мусор». Или: «Мне кажется, что лучше женщинам не показывать свою зависимость от мужчин. Если мужчина хочет дарить цветы, он и будет, а если нет, то нытьем этого не добиться». Было и такое мнение: «Часто дарить тоже вредно, все станет буднично и вскоре уже не будет иметь никакого значения».