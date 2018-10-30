2018-10-30T15:15:48+03:00
Авто

1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"

В эти даты назначены футбольные матчи
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Ждете один из главных матчей осени?Ждете один из главных матчей осени?Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Департамент автодорог донской столицы сообщает об ограничении движения в связи с футбольными матчами, которые пройдут 1 и 10 ноября.

Итак, в эти дни:

- с 15 до 23 часов будет прекращено сквозное движение машин по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона "Ростов-Арена";

- с 16:30 до 23:00 будет ограничено движение транспорта по съезду с Южного подъезда к Ростову на магистральную улицу, которая идет проходит к югу от стадиона (речь идет о съезде около здания по адресу: улица Пойменная, 1);

- с 21 до 23 часов будет ограничено движение по самой улице, что проходит к югу от "Ростов-Арены".

Напомним, что 1 ноября футбольный клуб "Ростов" приме у себя дома лидера турнирной таблицы - питерский "Зенит". Интерес к этому матчу невероятно высокий. В стане "желто-синих" его уже назвали одним из главных матчей этой осени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Азовского района два месяца держал в рабстве мужчин, заставляя бесплатно работать в поле
Сельскохозяйственная ярмарка 3 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: продукты от фермеров на 15 процентов дешевле
В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов
Массовая драка на трибуне "Ростов-Арены" попала на видео
«Ты что эликсир молодости изобрела?»: поклонники не узнали «Мисс Россия» Татьяну Котову
«Королева сердец»: невеста Баскова сразила поклоников глубоким декольте
В Ростове-на-Дону вышли из строя зеленые валидаторы в общественном транспорте
В Ростовской области экс-главу сельского поселения будут судить за взятку
Ростовчанка продает мяч с автографами сборной Чехии за четверть миллиона рублей
Житель Ростовской области изнасиловал школьницу в присутствии матери
В Ростовской области разыскали 13-летнего школьника, который пропал две недели назад
В Ростове отменили еще десять маршруток
Житель Ростова-на-Дону требует запретить поворот с проспекта Нагибина на улицу Ларина
Отключение света в Ростове-на-Дону до 2 ноября 2018: где и когда
В Ростове-на-Дону ночью в Левенцовке сгорели Range Rover, Lada и Kia
В Ростове-на-Дону снимут мистический триллер «Роковое наследие»
В Ростове-на-Дону ученики смогут сдавать китайский язык уже в этом учебном году
В Ростове-на-Дону бизнесмен получил полмиллиона рублей, оформляя кредиты по найденным в Интернете документам
В Ростове-на-Дону заметили "тропического воробья"
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за Дня полиции 7 и 10 ноября 2018
Ростовские чиновники проверят работу общественного транспорта поздним вечером
В Ростове-на-Дону назвали победителей «Донской сборки.2018»
В Ростовской области только 7% водителей ездит на новеньких автомобилях
«Когда есть мы, все остальное не существует»: соперница Бузовой опубликовала трогательный снимок с мужем