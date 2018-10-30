1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-30T15:15:48+03:00

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Департамент автодорог донской столицы сообщает об ограничении движения в связи с футбольными матчами, которые пройдут 1 и 10 ноября.

Итак, в эти дни:

- с 15 до 23 часов будет прекращено сквозное движение машин по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона "Ростов-Арена";

- с 16:30 до 23:00 будет ограничено движение транспорта по съезду с Южного подъезда к Ростову на магистральную улицу, которая идет проходит к югу от стадиона (речь идет о съезде около здания по адресу: улица Пойменная, 1);

- с 21 до 23 часов будет ограничено движение по самой улице, что проходит к югу от "Ростов-Арены".

Напомним, что 1 ноября футбольный клуб "Ростов" приме у себя дома лидера турнирной таблицы - питерский "Зенит". Интерес к этому матчу невероятно высокий. В стане "желто-синих" его уже назвали одним из главных матчей этой осени.