1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"
Департамент автодорог донской столицы сообщает об ограничении движения в связи с футбольными матчами, которые пройдут 1 и 10 ноября.
Итак, в эти дни:
- с 15 до 23 часов будет прекращено сквозное движение машин по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона "Ростов-Арена";
- с 16:30 до 23:00 будет ограничено движение транспорта по съезду с Южного подъезда к Ростову на магистральную улицу, которая идет проходит к югу от стадиона (речь идет о съезде около здания по адресу: улица Пойменная, 1);
- с 21 до 23 часов будет ограничено движение по самой улице, что проходит к югу от "Ростов-Арены".
Напомним, что 1 ноября футбольный клуб "Ростов" приме у себя дома лидера турнирной таблицы - питерский "Зенит". Интерес к этому матчу невероятно высокий. В стане "желто-синих" его уже назвали одним из главных матчей этой осени.