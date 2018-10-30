Массовая драка на трибуне "Ростов-Арены" попала на видео

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-30T15:51:28+03:00

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Болельщики ФК "Ростов" выложили в сеть видео инцидента, который произошел на трибуне "Ростов-Арены" во день матча "желто-синих" с клубом "Анжи" 27 октября. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как из гостевого сектора несколько мужчин перебрались в ряды, занятые фанатами хозяев. И один из гостей спровоцировал драку с местными. В ход пошли кулаки и бутсы. Драчунов удалось разнять далеко не сразу.

Члены Клуба болельщиков "РСМ" негодуют о том, что гостевой сектор никак не огорожен, и приезжие любители футбола могут свободно перемещаться по трибунам и провоцировать подобные конфликты. Они отмечают, что от "дружелюбных гостей" в этот раз досталось даже не фанатам, а рядовым зрителям. Ростовчане требуют принять соотвествующие меры безопасности на новом стадионе.