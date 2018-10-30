2018-10-30T16:42:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов

В администрации города подчеркивают, что этот вопрос на особом контроле
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Власти Ростова-на-Дону обещают запустить на маршрут № 22 десять дополнительных автобусов. Причина - массовые жалобы жителей Темерника, которые говорят о нехватке общественного транспорта.

- В ближайшее время количество автобусов, обслуживающих данный маршрут, будет увеличено, - сообщил директор департамента транспорта Ростова Сергей Саенко, добавив, что «также особое внимание уделяется контролю работы маршрутов №94 и 96».

Напомним, ростовчане активно жалуются на реформу общественного транспорта. Недовольные пассажиры завалили чиновников жалобами и предложениями. В частности, просят вернуть автобусы на маршрут № 60, наладить прежнюю работу транспорта Северного и Западного жилых районов, а также рассмотреть возможность бесплатной пересадки с одного транспорта на другой в течение часа.

Тем временем в Ростове-на-Дону в общественном транспорте вышли из строя зеленые валидаторы. Специалисты начали работу над выяснением и устранением причин.

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