В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов
Власти Ростова-на-Дону обещают запустить на маршрут № 22 десять дополнительных автобусов. Причина - массовые жалобы жителей Темерника, которые говорят о нехватке общественного транспорта.
- В ближайшее время количество автобусов, обслуживающих данный маршрут, будет увеличено, - сообщил директор департамента транспорта Ростова Сергей Саенко, добавив, что «также особое внимание уделяется контролю работы маршрутов №94 и 96».
Напомним, ростовчане активно жалуются на реформу общественного транспорта. Недовольные пассажиры завалили чиновников жалобами и предложениями. В частности, просят вернуть автобусы на маршрут № 60, наладить прежнюю работу транспорта Северного и Западного жилых районов, а также рассмотреть возможность бесплатной пересадки с одного транспорта на другой в течение часа.
Тем временем в Ростове-на-Дону в общественном транспорте вышли из строя зеленые валидаторы. Специалисты начали работу над выяснением и устранением причин.