Житель Азовского района два месяца держал в рабстве мужчин, заставляя бесплатно работать в поле

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-30T17:12:29+03:00

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В Азовском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Кулешовка. Мужчину подозревают в незаконном лишении человека свободы.

- По данным следствия, гражданин с августа до 4 октября незаконно удерживал двух мужчин (1987 и 1970 года рождения), - рассказали в СУ СК России по Ростовской области, добавляя, что у подозреваемого были подельники, которые еще устанавливаются.

Рабы работали в поле возле села Осокино Аксайского района, а держали их взаперти в домовладении села Кулешовки. В октябре мужчинам удалось сообщить об этом правоохранительным органам, после чего их освободили.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, - добавили в региональном следкоме.