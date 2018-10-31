В Ростов-на-Дону пришло резкое похолодание: ГО И ЧС предупреждает об усилении ветра

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-31T10:07:22+03:00

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Последний день октября запомнится ростовчанам резким похолоданием. Так уже днем, 31 октября, столбики уличных термометров не поднимутся выше отметки в плюс девять градусов. Как сообщает Управление ГО И ЧС Ростова-на-Дону, ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

- Возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, - добавили в ведомстве. - Просим жителей соблюдать осторожность, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, при скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы.

Кроме того, во избежание возникновения ландшафтных пожаров не разжигайте костры, не сжигайте мусор и сухую растительность.

Надо сказать, что сильный ветер — с порывами до 12 метров в секунду прогнозируется в донской столице до воскресенья, 4 ноября. Все эти дни днем будет от 11 до 13 градусов выше нуля.

АЛЛО!

В экстренных случаях звоните – 112.