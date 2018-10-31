2018-10-31T10:16:37+03:00
Общество

В Ростовской области больше 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

Эпидемиологи советуют одеваться по погоде и не заниматься самолечением
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Эпидемиологи советуют одеваться по погоде и не заниматься самолечением.Эпидемиологи советуют одеваться по погоде и не заниматься самолечением.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, что за неделю к врачам обратились больше 12 тысяч человек, которым был поставлен диагноз ОРВИ. Из них жители Ростова-на-Дону - 3,3 тысячи горожан.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, цифры много ниже эпидемических порогов - на 37,2 процента. Известно, что лабораторно случаи гриппа не подтверждены. Кроме того, уже 46 процентов от всего населения сделали прививку от гриппа. Этого достаточно, чтобы создать необходимую иммунную прослойку.

Жителей региона просят не заниматься самолечением, если вдруг проявляются признаки заболевания, а сразу же обращаться к врачам. Поскольку грипп опасен прежде всего осложнениям, в том числе на середечно-сосудистую систему.

Кроме того, врачи советуют одеваться по погоде, чаще гулять и проветривать помещение, а также тщательно мыть руки и делать влажную уборку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону до конца недели обещают сильный ветер
На пути мусора встала армия: Властям пришлось отказаться от перерабатывающего завода в Ростове-на-Дону
В следственный изолятор Ростова-на-Дону передали вафли с наркотиками
Прожиточный минимум в Ростовской области за 3 квартал 2018 года снизился на 1,5 процента
Новый китайский кроссовер DFM AX7 на ростовских дорогах
Стала известна планировка крупнейшего в Европе ландшафтного парка на берегах Темерника в Ростове-на-Дону
Отметили встречу: в Азове приятели за один вечер избили двух прохожих и угнали автомобиль
Матч «Ростов» - «Зенит» 1 ноября 2018: какие улицы перекроют
Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий
Рэпер Баста исполнил мечту шестилетнего мальчика
«Худоба нереальная»: поклонники переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова
«Сладкая Таня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников горячим фото на стуле
«Потрясающая грудь!»: звезда Playboy порадовала поклонников полуголым фото на улицах Питера
«Спустится ангел и уберет?»: В Ростове-на-Дону обсуждают свалку возле церкви Сурб-Хач на Северном
В Ростове-на-Дону в центре у иномарки разбили стекло и стащили сумку с важными документами
Соцсети: В центре Ростова-на-Дону жильцы десятиэтажного дома сутки сидят без света и воды
В Ростове-на-Дону у рынка «Фортуна» сгорели торговые павильоны
В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтируют дом для жирафа за 1,5 млн рублей
В Ростовской области семьи могут получить выплату из материнского капитала сразу за полгода
В парке «Левобережный» появится ледовый каток
В Ростовской области полевые работы подходят к финишу
В Ростов-на-Дону пришло резкое похолодание: ГО И ЧС предупреждает об усилении ветра
Житель Азовского района два месяца держал в рабстве мужчин, заставляя бесплатно работать в поле
Сельскохозяйственная ярмарка 3 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: продукты от фермеров на 15 процентов дешевле
В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов
Массовая драка на трибуне "Ростов-Арены" попала на видео
1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"