В Ростовской области больше 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-31T10:16:37+03:00

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В Ростовской области эпидемиологи подсчитали, что за неделю к врачам обратились больше 12 тысяч человек, которым был поставлен диагноз ОРВИ. Из них жители Ростова-на-Дону - 3,3 тысячи горожан.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, цифры много ниже эпидемических порогов - на 37,2 процента. Известно, что лабораторно случаи гриппа не подтверждены. Кроме того, уже 46 процентов от всего населения сделали прививку от гриппа. Этого достаточно, чтобы создать необходимую иммунную прослойку.

Жителей региона просят не заниматься самолечением, если вдруг проявляются признаки заболевания, а сразу же обращаться к врачам. Поскольку грипп опасен прежде всего осложнениям, в том числе на середечно-сосудистую систему.

Кроме того, врачи советуют одеваться по погоде, чаще гулять и проветривать помещение, а также тщательно мыть руки и делать влажную уборку.