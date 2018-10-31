В Ростовской области полевые работы подходят к финишу

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-31T10:27:28+03:00

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В Ростовской области подходит к концу уборочная компания. Об этом сообщили в региональном минсельхозе. В частности, по последним данным, убрано большинство масленичных культур - речь идет о подсолнечнике, рапсе, горчице, льне. Они уже собраны с 95 процентов площадей, что составляет 818 тысяч гектаров. При этом валовой сбор превышает 1 миллион 280 тысяч тонн. А средняя урожайность составила 15,7 центнера с гектара.

Что касается поздних зерновых - кукурузы, сорго, риса, просо и гречихи, то площадь сбора превышает 93 процента. Валовой сбор составил почти 570 тысяч тонн, и средняя урожайность - 26,2 центнера с гектара.

В ведомстве добавили, что одновременно донские аграрии завершают и сев озимых культур. На Дону ими засеяно почти два миллиона 580 тысяч гектаров.

В минсельхозе говорят, что состояние посевов зависит от количества влаги в почве, поэтому необходимы дожди. А весь комплекс полевых работ необходимо завершить до наступления морозов.