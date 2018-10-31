В парке «Левобережный» появится ледовый каток

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-31T10:31:53+03:00

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В парке «Левобережный» появится каток. Как сообщили на заседании городской Думы, стоимость проекта составит 49 млн рублей. Дата реализации пока неизвестна, но ранее сообщалось, что каток должен появиться в самое ближайшее время.

Напомним, парк «Левобережный» стоимостью 900 млн рублей открылся напротив стадиона «Ростов Арена» за месяц до старта чемпионата мира по футболу. Общая площадь территории - 16 га.

Здесь можно заниматься такими видами спорта, как пляжный волейбол, футбол, большой и настольный теннис, бадминтон, есть также большие детские площадки (созданы все условия для маломобильных групп населения). Кроме того, там есть большая территория для парковки и прогулок, в частности, протяженность новой набережной превысила 1 000 метров.