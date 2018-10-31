2018-10-31T10:37:14+03:00
Общество

В Ростовской области семьи могут получить выплату из материнского капитала сразу за полгода

Правда, пока это касается только тех, у кого дети родились в апреле 2018 года
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области солидная прибавка к семейному бюджету может ожидать те семьи, у которых дети родились в апреле этого года. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Ростовской области солидная прибавка к семейному бюджету может ожидать те семьи, у которых дети родились в апреле этого года. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области солидная прибавка к семейному бюджету может ожидать те семьи, у которых дети родились в апреле этого года. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России по региону. Речь идет о ежемесячных выплатах, размер которых составляет 10 501 рубль.

Известно, что для оформления ежемесячной выплаты необходимо принести отделение Пенсионного фонда по месту жительства паспорт, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев и банковские реквизиты счета. А чтобы семья имела право на выплату, доход на каждого члена семьи за последний года не должен превышать 15 935 рублей ( это 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе).

- При обращении за выплатой в течение полугода со дня рождения ребенка она назначается именно с этой даты, а не с момента подачи заявления, - добавили в Пенсионном фонде. - Для семей с малышом, рожденным в апреле, октябрь – последний месяц, в котором можно оформить выплату сразу за полгода. При обращении в ноябре ее назначат уже только с даты подачи заявления.

К слову, в ноябре по такому же принципу выплату из средств материнского капитала за полгода смогут оформить семьи, у которых ребенок родился в мае.

Добавим, ежемесячная выплата из материнского капитала выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет.

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