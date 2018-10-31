В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтируют дом для жирафа за 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-31T10:45:23+03:00

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В зоопарке Ростова-на-Дону ожидается капитальный ремонт дома для жирафа. Согласно порталу государственных закупок, предполагается, что стоимость работ составит чуть меньше 1,5 млн рублей. За эти деньги победитель конкурса должен к новому году привести в порядок всесезонный бокс (жирафник), в котором обитает любимица публики — 24-летняя Елизара.

В зоопарке говорят, что животное находится в почтенном возрасте, но чувствует себя нормально, ведет достаточно активный образ жизни.

Елизара - самка жирафа Ротшильда. Этот подвид жирафа считается редким, получившим свое название в честь зоолога Вальтера Ротшильда, который первым его описал. На сегодняшний день этот подвид занесен в Красную Книгу и сейчас можно встретить его лишь в Уганде и Кении.