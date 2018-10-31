2018-10-31T11:04:47+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону у рынка «Фортуна» сгорели торговые павильоны

Причина пожара пока устанавливается
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Эксперты выясняют причину пожара, который случился накануне, 30 октября, возле рынка «Фортуна» (Гарнизонный, 5).

– Сообщение о пожаре поступило в 19:56, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - На месте работало 20 человек личного состава, которые задействовали пять единиц техники. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Полностью потушить огонь удалось в девять часов вечера. По предварительным данным, во время происшествия никто из людей не пострадал. Как пояснили очевидцы в социальных сетях, сгорели ларьки со строительными материалами.

- Дым был очень сильный, заволокло половину района, - пожаловались жители Западного.

Ущерб пока уточняется.

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