В Ростове-на-Дону у рынка «Фортуна» сгорели торговые павильоны
Эксперты выясняют причину пожара, который случился накануне, 30 октября, возле рынка «Фортуна» (Гарнизонный, 5).
– Сообщение о пожаре поступило в 19:56, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - На месте работало 20 человек личного состава, которые задействовали пять единиц техники. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Полностью потушить огонь удалось в девять часов вечера. По предварительным данным, во время происшествия никто из людей не пострадал. Как пояснили очевидцы в социальных сетях, сгорели ларьки со строительными материалами.
- Дым был очень сильный, заволокло половину района, - пожаловались жители Западного.
Ущерб пока уточняется.