Соцсети: В центре Ростова-на-Дону жильцы десятиэтажного дома сутки сидят без света и воды
В Ростове-на-Дону о коммунальном коллапсе рассказали житель многоэтажке на улице Мечникова. Сообщение о ЧП появилось в одном из городских пабликов. Правда, информация - от анонимного пользователя.
- На Мечникова 77/3 уже сутки нет света и холодной воды! - говорится в Интернет-посте. - В десятиэтажном доме в самом центре города. Речь идет о жильцах 80 квартир. Никакой информации не было и нет, утром люди собирались на работу в потемках, не смогли воспользоваться холодной водой. В доме также проживает немалое количество детей, которых нужно купать, и пожилых людей, которым тяжело подниматься на верхние этажи без лифта. А еще еда в холодильниках испортилась, разряжены телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Дайте совет, пожалуйста, куда обращаться с претензией?
Под постом уже десятки комментариев.
- В прокуратуру обращаться надо, у нас так газ отключили, - рассказал один из Интернет-пользователей о своем опыте. - И, кстати, после заявления его сразу же включили.
Кто-то советует звонить ресурсникам напрямую, а кто-то даже в МЧС.