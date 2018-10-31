В Ростове-на-Дону в центре у иномарки разбили стекло и стащили сумку с важными документами

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-31T11:10:16+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появился пост пострадавшего автомобилиста. Дело в том, что накануне, 30 октября, в его дорогой иномарке кто-то выбил заднее стекло. По словам горожанина, инцидент произошел с 14 до 15 часов на пересечении улицы Баумана и переулка Соборного.

- Разбили стекла и забрали сумку, в ней очень важные документы на имя Дорошенко Игорь, - написал ростовчанин. - Может кто-то видел. Нашедшему или, если кто-то обладает какой-то информацией, гарантированно вознаграждение. Документы на имя Дорошенко Игорь.

Горожане тут же принялись отчитывать хозяина вещей.

- Запомните! Оставили сумку в машине - считайте, что подарили ее местному алкашу или наркоману, - написал один из ростовчан. - Бьют стекла даже ради дешевых вещей: сигареты, алкоголь, зонтики, зарядки и т.д. Воры часто работают не одни, трутся возле парковок и могут увидеть, что вы переложили сумку в багажник, и намеренно полезть в авто. Лучше всего спрятать в багажник, и сделать это заранее в другом месте, а не там, где вы оставляете машину.

Другой Интернет-пользователь заключил: «Хоть на лбу выбивай, все равно не дойдет...».

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о местонахождении документов, звоните по номеру: 8-961-431-64-54.