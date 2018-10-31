2018-10-31T11:26:57+03:00
Общество

«Спустится ангел и уберет?»: В Ростове-на-Дону обсуждают свалку возле церкви Сурб-Хач на Северном

Интернет-пользователи посоветовали автору снимков самой взяться за уборку
Ольга ГОПАЛО
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Фото: группа Вконакте "Ростов-Главный", пользователь Мария Широкова.Фото: группа Вконакте "Ростов-Главный", пользователь Мария Широкова.
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В социальных сетях Ростова-на-Дону активно обсуждают фотографию, которую рано утром 31 октября опубликовал один из Интернет-пользователей. Судя по снимку, тот был сделан в Северном жилом массиве на берегу реки Темерник.

- Свалка рядом с церковью Сурб-Хач, - написала авто фото Мария Широкова. - Туда же, наверняка, ходят прихожане. Ждут, что спустится ангел и уберет?

Интернет-пользователи активно вступили в дискуссию на тему.

- Чисто не там где убирают, а там где не мусорят, - написал один из них.

- Не поверишь, там рядом как раз-таки баннер висит с этой надписью, - ответил ему другой.

Были и те, кто посоветовал автору снимка самому приобщиться к чему-то полезному:

- А вместо того что бы фоткать убрать слабо? - обратился к фотографу кто-то из ростовчан. - Вот поэтому там и мусор, только фотографии делаете и все.

Но некоторые поставили под сомнение наличие свалки в том месте:

- Правда, не видел, хоть и каждую неделю, купаюсь в источнике. Там очень красиво и позитивно, - сообщил один из горожан. .

Было и такое предложение:

- Пусть все, кто приходит туда, на входе платят по 10-15 рублей с человека. Глядишь и мусор уберут, и через полгодика забор поменяют, а потом еще что-то отремонтируют. Людям по карману не ударит, а порядок наведут.

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