«Потрясающая грудь!»: звезда Playboy порадовала поклонников полуголым фото на улицах Питера

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-31T11:52:42+03:00

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Ростовчанка Мария Лиман вновь шокировала поклонников необычной прогулкой. До этого звезду в бикини можно было видеть в одном из сочинских парков, потом в коротеньких шортиках и топике на прогулялалсь по родному Ростову-на-Дону, а теперь была замечена на улице Санкт-Петербурга. При этом Лиман позирует у чугунного столба, демонстрируя фотографу свои прелести.

- Какие ассоциации с розовым настроением? - спросила она у подписчиков под этим фото. - Не могу определиться какой цвет мне больше всего подходит?

liman_maria Какие ассоциации с розовым настроением?

Были те, кто призвал модель к благоразумию:

- Стиль casual вам очень к лицу, - написал кто-то из них. - Насчет розового цвета решите сами, но не равняйтесь на остальных.

Или: «Оденься...»

Были и такие: «Тебе никакой не подходит! Подходит вообще без одежды!». Среди комплиментов - все только про перси: «Шикарная!», «Потрясающая грудь!», «Такая грудь, всегда поднимает настроение»