«Потрясающая грудь!»: звезда Playboy порадовала поклонников полуголым фото на улицах Питера
Ростовчанка Мария Лиман вновь шокировала поклонников необычной прогулкой. До этого звезду в бикини можно было видеть в одном из сочинских парков, потом в коротеньких шортиках и топике на прогулялалсь по родному Ростову-на-Дону, а теперь была замечена на улице Санкт-Петербурга. При этом Лиман позирует у чугунного столба, демонстрируя фотографу свои прелести.
- Какие ассоциации с розовым настроением? - спросила она у подписчиков под этим фото. - Не могу определиться какой цвет мне больше всего подходит?
Были те, кто призвал модель к благоразумию:
- Стиль casual вам очень к лицу, - написал кто-то из них. - Насчет розового цвета решите сами, но не равняйтесь на остальных.
Или: «Оденься...»
Были и такие: «Тебе никакой не подходит! Подходит вообще без одежды!». Среди комплиментов - все только про перси: «Шикарная!», «Потрясающая грудь!», «Такая грудь, всегда поднимает настроение»