«Сладкая Таня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников горячим фото на стуле
«Мисс Россия» Татьяна Котвоа, которая сейчас строит сольную карьеру певицы на российской эстраде, порадовала поклонников новым снимком, сделангым в Италии. На нем красавица сидит верхом на стуле, стоящем прямо по середине улицы, и роковым взглядом смотрит на зрителя. И, как результат, сотни комплиментов от подписчиков.
- Люблю красивых людей, ноги вообще космос, - написал один из них.
- Ты - лучшая модель, ведь ты - очень гибкая, пластичная и артистичная! - вторит ему другой.
- Татьяна, вы как всегда шикарна, - согласен с ними третий.
В числе других комплиментов: «Страстная и прекрасная», «Очаровательная, милая, нежная, красивая», «Роковая горячая красотка», «Сладкая Таня » и «Хотел бы я оказаться на месте этого стула».
Под постом красавицы уже почти 25 тысяч лайков.