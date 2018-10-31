«Сладкая Таня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников горячим фото на стуле

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-31T11:56:38+03:00

Под фото у красавицы 25 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Под ним у красавицы 25 тысяч лайков и сотни комментариев

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«Мисс Россия» Татьяна Котвоа, которая сейчас строит сольную карьеру певицы на российской эстраде, порадовала поклонников новым снимком, сделангым в Италии. На нем красавица сидит верхом на стуле, стоящем прямо по середине улицы, и роковым взглядом смотрит на зрителя. И, как результат, сотни комплиментов от подписчиков.

- Люблю красивых людей, ноги вообще космос, - написал один из них.

- Ты - лучшая модель, ведь ты - очень гибкая, пластичная и артистичная! - вторит ему другой.

- Татьяна, вы как всегда шикарна, - согласен с ними третий.

kottova Италия страстная и классическая

В числе других комплиментов: «Страстная и прекрасная», «Очаровательная, милая, нежная, красивая», «Роковая горячая красотка», «Сладкая Таня » и «Хотел бы я оказаться на месте этого стула».

Под постом красавицы уже почти 25 тысяч лайков.