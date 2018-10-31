2018-10-31T12:16:51+03:00
Общество

«Худоба нереальная»: поклонники переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова

И советуют кормящей мамочке больше кушать
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Не так давно Анастасия побывала с мужем на премьере фильма. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Не так давно Анастасия побывала с мужем на премьере фильма. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
Изменить размер текста:

На странице третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова (он стал широко известен в светских кругах после свадьбы с телеведущей «Дома 2» Ольги Бузовой, которая была его второй женой, - прим. авт.) в очередной раз накал страстей. Поводом для этого послужила фотография, которую опубликовала Анастасия Тарасова. Несколько месяцев назад модель подарила супругу ребенка, но уже потихоньку выходит в свет. Не так давно они побывали вместе с мужем на премьере фильма, о чем каждый сообщил в своем Инстагарм. Однако подписчики красавицы обратили внимание на то, что Анастасия после родов быстро восстановила форму и очень похудела.

- Худоба нереальная, - написал один из них, кто-то посоветовал красавице больше кушать.

kostenko.94kostenko.94
Для тех, кто интересовался
26595 отметок «Нравится»159 комментариевInstagram

Но основная масса поклонников восхищается фигурой молодой матери:«Какая вы красивая», «Ноги от ушей», «Настя, вы прелестны», «На ступеньках, прям как на троне» и «Одно удовольствие смотреть на вас, вы - красотка».

Пост с фото всего за несколько часов собрал больше 26 тысяч лайков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону до конца недели обещают сильный ветер
На пути мусора встала армия: Властям пришлось отказаться от перерабатывающего завода в Ростове-на-Дону
В следственный изолятор Ростова-на-Дону передали вафли с наркотиками
Прожиточный минимум в Ростовской области за 3 квартал 2018 года снизился на 1,5 процента
Новый китайский кроссовер DFM AX7 на ростовских дорогах
Стала известна планировка крупнейшего в Европе ландшафтного парка на берегах Темерника в Ростове-на-Дону
Отметили встречу: в Азове приятели за один вечер избили двух прохожих и угнали автомобиль
Матч «Ростов» - «Зенит» 1 ноября 2018: какие улицы перекроют
Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий
Рэпер Баста исполнил мечту шестилетнего мальчика
«Сладкая Таня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников горячим фото на стуле
«Потрясающая грудь!»: звезда Playboy порадовала поклонников полуголым фото на улицах Питера
«Спустится ангел и уберет?»: В Ростове-на-Дону обсуждают свалку возле церкви Сурб-Хач на Северном
В Ростове-на-Дону в центре у иномарки разбили стекло и стащили сумку с важными документами
Соцсети: В центре Ростова-на-Дону жильцы десятиэтажного дома сутки сидят без света и воды
В Ростове-на-Дону у рынка «Фортуна» сгорели торговые павильоны
В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтируют дом для жирафа за 1,5 млн рублей
В Ростовской области семьи могут получить выплату из материнского капитала сразу за полгода
В парке «Левобережный» появится ледовый каток
В Ростовской области полевые работы подходят к финишу
В Ростовской области больше 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
В Ростов-на-Дону пришло резкое похолодание: ГО И ЧС предупреждает об усилении ветра
Житель Азовского района два месяца держал в рабстве мужчин, заставляя бесплатно работать в поле
Сельскохозяйственная ярмарка 3 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: продукты от фермеров на 15 процентов дешевле
В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов
Массовая драка на трибуне "Ростов-Арены" попала на видео
1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"