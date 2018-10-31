«Худоба нереальная»: поклонники переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-31T12:16:51+03:00

Не так давно Анастасия побывала с мужем на премьере фильма. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

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На странице третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова (он стал широко известен в светских кругах после свадьбы с телеведущей «Дома 2» Ольги Бузовой, которая была его второй женой, - прим. авт.) в очередной раз накал страстей. Поводом для этого послужила фотография, которую опубликовала Анастасия Тарасова. Несколько месяцев назад модель подарила супругу ребенка, но уже потихоньку выходит в свет. Не так давно они побывали вместе с мужем на премьере фильма, о чем каждый сообщил в своем Инстагарм. Однако подписчики красавицы обратили внимание на то, что Анастасия после родов быстро восстановила форму и очень похудела.

- Худоба нереальная, - написал один из них, кто-то посоветовал красавице больше кушать.

kostenko.94 Для тех, кто интересовался

Но основная масса поклонников восхищается фигурой молодой матери:«Какая вы красивая», «Ноги от ушей», «Настя, вы прелестны», «На ступеньках, прям как на троне» и «Одно удовольствие смотреть на вас, вы - красотка».

Пост с фото всего за несколько часов собрал больше 26 тысяч лайков.