2018-10-31T13:32:30+03:00
Общество

Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий

Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018, афиша, вечеринки, праздничные мероприятия
ГОШЕВ Игорь
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Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018, афиша, вечеринки, праздничные мероприятия.Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018, афиша, вечеринки, праздничные мероприятия.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий. По традиции, его отмечают 31 октября. Несмотря на то, что в этом году этот день приходится на середину недели, желающих все равно ждут в ночных клубах города. Во многих их них уже подготовили свою праздничную программу.

Как сообщают организаторы одного из них, как правило, в этот день можно стать кем угодно - миньоном, демоном, рыцарем, принцессой и даже железным человеком!

Кстати, во многих кафе и клубах обещают настоящий шабаш, специальное меню, а также конкурсы, призы и обширную шоу-программу. В некоторых увеселительных заведениях даже обещают тем, кто придет в костюме и гриме приличную скидку.

Как правило, все шоу-программы в Ростове-на-Дону начинаются с 19:00. Так что времени на подготовку осталось совсем немного.

КОНКРЕТНО

Где отметить праздник 31 октября в Ростове-на-Дону

HALLOWEEN PARTY, Pod3emka Club

Собираемся на грандиозный шабаш и кутеж, в эту ночь тыквы оживут и неизвестно чего ожидать. Специальное алко меню, куча конкурсов и призов, тонны позитива, киловатты звука

Выступления группы: Rammstein Project.

Начало в 20:00.

Где: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш 3.

Хэллоуин в «Циферблате»

Будем поднимать веки, загадывать желания, строить рожи, фотографироваться в непотребном виде и слушать прекрасную средневековую и современную импровизационную музыку. Тем, кто еще не превратился в монстра - мы обязательно поможем тебе это сделать!

Начало в 19:00.

Где: г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, 46.

HALLOWEEN в «Ракете»

Самый мрачный вечер этого года, когда нечисть выходит наружу, а страх берет бразды правления на себя. Для Вас будут играть три отличные группы: Акари, They will bleed, Отец Акари.

Начало в 20:00.

Где: г. Ростов-на-Дону, ул Московская 64.

HALLOWEEN В Бабе Любе

Самая безбашенная вечеринка этого года WELCOME DRINK.

В этот день вы можете стать кем угодно И только скучным студентом или офисным работником в этот день быть запрещено! Мы устраиваем наикрутейшую костюмированную вечеринку с Kabana`s Band и призами! Приз за самый крутой костюм!

Начало в 21:00.

Где: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна 71.

AlleyCat Halloween

Очередной уездный Аллей Кэт, приуроченный к праздничку Хэллоуин. К участию в гонке допускается как пролетариат, так и элита. Гонка проходит в три зачета - для «шоссейников», «фиксеров» и для «толстых колес». Участие в тематических костюмах приветствуется и будет поощрено.

Начало в 19:00.

Где: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 52а.

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