2018-10-31T13:49:11+03:00
Общество

Матч «Ростов» - «Зенит» 1 ноября 2018: какие улицы перекроют

Автоинспекция предупредила о перекрытии движения 1 ноября
Ольга КУПОРОВА
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В четверг, 1 ноября, состоится матч «Ростов» - «Зенит», из-за которого, как сообщает автоинспекция, будет перекрыт ряд улиц. В частности, с 15:00 до 23:00 закроют сквозное движение автомобилей по западному пешеходно-транспортному проезду нового стадиона (левый берег Дона).

- С 16:30 до 23:00 ограничат движение по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной (съезд к Пойменной), - пояснили в УГИБДД Ростовской области.

Это еще не все. Автомобилистов и пешеходов предупреждают о перекрытии части Магистральной улицы (от Южного подъезда до Левобережной). Ростовчан и гостей города просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, сам матч начнется в семь часов вечера.

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