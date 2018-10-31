Отметили встречу: в Азове приятели за один вечер избили двух прохожих и угнали автомобиль

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-31T13:58:57+03:00

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В Азове под следствием оказались двое приятелей 29 и 30 лет. Согласно официальной версии, они успели совершить за один вечер сразу несколько преступлений, а виной всему алкоголь. Приняв на грудь, собутыльники решили прогуляться по улице, где им встретился прохожий.

- Они избили гражданина и забрали у него кожаную куртку, деньги, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Этого им показалось недостаточно. Вскоре они увидели пенсионера, которому нанесли телесные повреждения, забрали у него ключи от автомобиля, который угнали.

На машине они успели совершить несколько аварий, прежде чем перевернулись, оказавшись в кювете. Задержали их рядом с местом аварии. В отношении хулиганов возбуждены уголовные дела по фактам грабежа и разбоя.