Стала известна планировка крупнейшего в Европе ландшафтного парка на берегах Темерника в Ростове-на-Дону
В течение ближайших двух лет, в 2019-2020 годах, власти запланировали расчистить 8,5 км русла реки Темерник.
- Нам удалось добиться выделения из федеральной казны почти 82 млн рублей, плюс областной бюджет добавить 315 миллионов на приведение в порядок Темерника, - сообщил на заседании рабочей группы по экологической реабилитации реки первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Главный архитектор региона Алексей Полянский, в свою очередь, представил основные этапы градостроительного формирования прибрежных территорий. И первый из них, этап планировки, по его словам, уже завершен: на схеме четко просматриваются элементы будущего экопарка - границы территорий общего пользования, парковых зон, детских площадок, велодорожек и пешеходных троп и так далее.
А вот так, по идее, все должно выглядеть уже через четыре года.
Дорожная карта по реабилитации Темерника, напомним, была утверждена главой региона Василием Голубевым в декабре прошлого года. Проект, рассчитанный на пять лет, предполагает создание на берегах реки непрерывного ландшафтного парк, который, по идее, должен стать крупнейшим (или, по крайне мере, одним из самых больших) в Европе.