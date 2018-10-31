Стала известна планировка крупнейшего в Европе ландшафтного парка на берегах Темерника в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-31T15:16:58+03:00

На расчистку 8,5 км русла реки в течение двух лет потратят почти 400 млн рублей

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В течение ближайших двух лет, в 2019-2020 годах, власти запланировали расчистить 8,5 км русла реки Темерник.

- Нам удалось добиться выделения из федеральной казны почти 82 млн рублей, плюс областной бюджет добавить 315 миллионов на приведение в порядок Темерника, - сообщил на заседании рабочей группы по экологической реабилитации реки первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Главный архитектор региона Алексей Полянский, в свою очередь, представил основные этапы градостроительного формирования прибрежных территорий. И первый из них, этап планировки, по его словам, уже завершен: на схеме четко просматриваются элементы будущего экопарка - границы территорий общего пользования, парковых зон, детских площадок, велодорожек и пешеходных троп и так далее.

А вот так, по идее, все должно выглядеть уже через четыре года.

Дорожная карта по реабилитации Темерника, напомним, была утверждена главой региона Василием Голубевым в декабре прошлого года. Проект, рассчитанный на пять лет, предполагает создание на берегах реки непрерывного ландшафтного парк, который, по идее, должен стать крупнейшим (или, по крайне мере, одним из самых больших) в Европе.