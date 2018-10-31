Новый китайский кроссовер DFM AX7 на ростовских дорогах

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-31T15:33:15+03:00

Осенью в Ростове открылся дилерский центр бренда DFM, который предлагает средне размерный, вместительный кроссовер AX7. Марка в России новая, но она уже успела приятно удивить многих автолюбителей

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Новый китайский кроссовер DFM AX7. На правах рекламы. Фото: предоставлено "МОДУС"

Дизайн кроссовера уверенный и динамичный. По размерам автомобиль не уступает основным конкурентам, по комплектации кого-то превосходит, а по цене намного доступнее.

AX7 комплектуется оригинальным мотором концерна PSA и автоматической коробкой передач японской фирмы Aisin. Оцинкованный кузов и огромный багажник на 600 литров. Dongfeng Motor - один из лидеров среди автопроизводителей в Китае. Качество ходовой части кроссовера AX7 также очень высокое. Достойно выдержал автомобиль и краш-тест по методике С-NCAP, набрав 58.7 баллов из 62 возможных.

При покупке автомобиля в дилерском центре «Модус» действуют специальные предложения.

Официальный дилер DFM «Модус»

www.modus.dongfengmotor.ru

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 312,

Тел: 8 (863) 292-0-292