Новый китайский кроссовер DFM AX7 на ростовских дорогах
Новый китайский кроссовер DFM AX7. На правах рекламы. Фото: предоставлено "МОДУС"
Дизайн кроссовера уверенный и динамичный. По размерам автомобиль не уступает основным конкурентам, по комплектации кого-то превосходит, а по цене намного доступнее.
AX7 комплектуется оригинальным мотором концерна PSA и автоматической коробкой передач японской фирмы Aisin. Оцинкованный кузов и огромный багажник на 600 литров. Dongfeng Motor - один из лидеров среди автопроизводителей в Китае. Качество ходовой части кроссовера AX7 также очень высокое. Достойно выдержал автомобиль и краш-тест по методике С-NCAP, набрав 58.7 баллов из 62 возможных.
При покупке автомобиля в дилерском центре «Модус» действуют специальные предложения.
Официальный дилер DFM «Модус»
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 312,
Тел: 8 (863) 292-0-292