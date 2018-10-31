2018-10-31T15:45:26+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Ростовской области за 3 квартал 2018 года снизился на 1,5 процента

Выясняем, сколько составил в Ростовской области прожиточный минимум за 3 квартал 2018 года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Выясняем, сколько составил в Ростовской области прожиточный минимум за 3 квартал 2018 года.Выясняем, сколько составил в Ростовской области прожиточный минимум за 3 квартал 2018 года.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Прожиточный минимум в Ростовской области за 3 квартал 2018 года снизился на 1,5 процента. Об этом сообщили в правительстве региона. Соответствующее постановление было принято на заседании. В документе говорится, что величина прожиточного минимума в донском регионе за третий квартал 2018 года в расчете на душу населения составила 9 671 рубль, для трудоспособного населения – 10 285 рублей, для пенсионеров – 7 841 рубль и для детей – 10 117 рублей. К слову, по сравнению со вторым кварталом этого года он снизился на полтора процента. По данным чиновников, это связано с ежегодным сезонным снижением средних потребительских цен на плодовоовощную продукцию, яйца и картофель.

К слову, расчет величины прожиточного минимума делается на основании потребительской корзины и данных Ростовстата о потребительских ценах на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги населению. Как показывает статистика, пик величины прожиточного минимума приходится на второй квартал года, а самый низкий показатель – на третий- четвертый кварталы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону до конца недели обещают сильный ветер
На пути мусора встала армия: Властям пришлось отказаться от перерабатывающего завода в Ростове-на-Дону
В следственный изолятор Ростова-на-Дону передали вафли с наркотиками
Новый китайский кроссовер DFM AX7 на ростовских дорогах
Стала известна планировка крупнейшего в Европе ландшафтного парка на берегах Темерника в Ростове-на-Дону
Отметили встречу: в Азове приятели за один вечер избили двух прохожих и угнали автомобиль
Матч «Ростов» - «Зенит» 1 ноября 2018: какие улицы перекроют
Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий
Рэпер Баста исполнил мечту шестилетнего мальчика
«Худоба нереальная»: поклонники переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова
«Сладкая Таня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников горячим фото на стуле
«Потрясающая грудь!»: звезда Playboy порадовала поклонников полуголым фото на улицах Питера
«Спустится ангел и уберет?»: В Ростове-на-Дону обсуждают свалку возле церкви Сурб-Хач на Северном
В Ростове-на-Дону в центре у иномарки разбили стекло и стащили сумку с важными документами
Соцсети: В центре Ростова-на-Дону жильцы десятиэтажного дома сутки сидят без света и воды
В Ростове-на-Дону у рынка «Фортуна» сгорели торговые павильоны
В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтируют дом для жирафа за 1,5 млн рублей
В Ростовской области семьи могут получить выплату из материнского капитала сразу за полгода
В парке «Левобережный» появится ледовый каток
В Ростовской области полевые работы подходят к финишу
В Ростовской области больше 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
В Ростов-на-Дону пришло резкое похолодание: ГО И ЧС предупреждает об усилении ветра
Житель Азовского района два месяца держал в рабстве мужчин, заставляя бесплатно работать в поле
Сельскохозяйственная ярмарка 3 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: продукты от фермеров на 15 процентов дешевле
В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов
Массовая драка на трибуне "Ростов-Арены" попала на видео
1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"