СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-31T15:45:26+03:00

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Прожиточный минимум в Ростовской области за 3 квартал 2018 года снизился на 1,5 процента. Об этом сообщили в правительстве региона. Соответствующее постановление было принято на заседании. В документе говорится, что величина прожиточного минимума в донском регионе за третий квартал 2018 года в расчете на душу населения составила 9 671 рубль, для трудоспособного населения – 10 285 рублей, для пенсионеров – 7 841 рубль и для детей – 10 117 рублей. К слову, по сравнению со вторым кварталом этого года он снизился на полтора процента. По данным чиновников, это связано с ежегодным сезонным снижением средних потребительских цен на плодовоовощную продукцию, яйца и картофель.

К слову, расчет величины прожиточного минимума делается на основании потребительской корзины и данных Ростовстата о потребительских ценах на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги населению. Как показывает статистика, пик величины прожиточного минимума приходится на второй квартал года, а самый низкий показатель – на третий- четвертый кварталы.