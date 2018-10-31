В следственный изолятор Ростова-на-Дону передали вафли с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-31T16:12:58+03:00

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Служба исполнения наказания сообщила о задержании посылки, которая пришла на имя мужчины, находящегося в следственном изоляторе № 1. Помощь оказала собака, натасканная на розыск запрещенных веществ.

- Реализуя ранее полученную оперативную информацию, при досмотре продуктовой посылки обнаружены запрещенные предметы, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

В посылке, которую передала местная жительница, в вафлях, сотрудники увидели порошкообразное вещество белого цвета (предположительно наркотического содержания). Отправитель - жительница Ростова-на-Дону. Сейчас идет доследственная проверка, которая, скорее всего, завершится возбуждением уголовного дела.

Ростовчанке грозит реальный срок лишения свободы.