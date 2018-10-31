2018-10-31T15:55:22+03:00
Экономика

На пути мусора встала армия: Властям пришлось отказаться от перерабатывающего завода в Ростове-на-Дону

Военные не согласовали проект из-за его опасности для испытаний боевой авиации
Александр СТЕПАНОВ
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Инвесторам придется искать другую площадку для создания предприятия.Инвесторам придется искать другую площадку для создания предприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Департамент имущественно-земельных отношений собирается расторгнуть соглашение о строительстве мусороперерабатывающего завода в Левенцовке, который был ранее заключен с компанией из Волгограда.

Причиной тому — неожиданное открытие, которое сделали чиновники, узнав только недавно, что за месяц до проведения конкурса по аренде участка площадью в 157,2 тысячи кв. метров (за 24 млн в год), оказывается, вступил в силу новый федеральный закон, запрещающий выставлять на торги земли, которые расположены в зонах особого пользования, к категории которых относятся, в том числе, приаэродромные территории.

Так вот, в муниципальном ДИЗО удивились, выяснив, что участок, на котором собирались поместить завод, попадает в 15-километровую зону вокруг аэродрома «Северный», а также в Батайске.

Ранее, напомним, против появления вблизи жилых кварталов Западного жилмассива категорически выступило местное население.

Объем инвестиций в этот проект, по информации «Коммерсант-Юг», должен был составить 4 млрд рублей. Стало также известно о планах инвесторов разместить предприятие в Мясниковском районе.

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