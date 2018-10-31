2018-10-31T16:15:49+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону до конца недели обещают сильный ветер

Правда, обойдется без дождей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Дождей синоптики не обещают, но настроение подпортит сильный ветер.Дождей синоптики не обещают, но настроение подпортит сильный ветер.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вторник, 31 октября, встретил жителей города Ростова-на-Дону непривычным холодом. Так, на столбиках уличных термометров было всего шесть градусов со знаком плюс. Днем же потеплело до девяти выше нуля. А к вечеру будет уже до пяти тепла. Настроение испортит сильный ветер - по официальным данным синоптиков, он будет дуть со скоростью 13-18 метров в секунду. Так что, если верить метеорологам, то уже пора доставать из шкафов теплые вещи.

В четверг, 1 ноября, в донской столице на два градуса теплее в дневные часы, а вот утром всего плюс пять. В пятницу и субботу, 2 и 3 ноября, будет плюс 13 днем, утром всего четыре градуса тепла, а вечером уже плюс семь.

Все эти дни сила восточного ветра будет доходить от 11 до 14 метров в секунду. Он утихнет только к воскресению, 4 ноября. Правда, в этот день похолодает до плюс 11 градусов. Все это время атмосферное давление будет выше номы - от 764 до 772 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пути мусора встала армия: Властям пришлось отказаться от перерабатывающего завода в Ростове-на-Дону
В следственный изолятор Ростова-на-Дону передали вафли с наркотиками
Прожиточный минимум в Ростовской области за 3 квартал 2018 года снизился на 1,5 процента
Новый китайский кроссовер DFM AX7 на ростовских дорогах
Стала известна планировка крупнейшего в Европе ландшафтного парка на берегах Темерника в Ростове-на-Дону
Отметили встречу: в Азове приятели за один вечер избили двух прохожих и угнали автомобиль
Матч «Ростов» - «Зенит» 1 ноября 2018: какие улицы перекроют
Хэллоуин в Ростове-на-Дону 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий
Рэпер Баста исполнил мечту шестилетнего мальчика
«Худоба нереальная»: поклонники переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова
«Сладкая Таня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников горячим фото на стуле
«Потрясающая грудь!»: звезда Playboy порадовала поклонников полуголым фото на улицах Питера
«Спустится ангел и уберет?»: В Ростове-на-Дону обсуждают свалку возле церкви Сурб-Хач на Северном
В Ростове-на-Дону в центре у иномарки разбили стекло и стащили сумку с важными документами
Соцсети: В центре Ростова-на-Дону жильцы десятиэтажного дома сутки сидят без света и воды
В Ростове-на-Дону у рынка «Фортуна» сгорели торговые павильоны
В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтируют дом для жирафа за 1,5 млн рублей
В Ростовской области семьи могут получить выплату из материнского капитала сразу за полгода
В парке «Левобережный» появится ледовый каток
В Ростовской области полевые работы подходят к финишу
В Ростовской области больше 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
В Ростов-на-Дону пришло резкое похолодание: ГО И ЧС предупреждает об усилении ветра
Житель Азовского района два месяца держал в рабстве мужчин, заставляя бесплатно работать в поле
Сельскохозяйственная ярмарка 3 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: продукты от фермеров на 15 процентов дешевле
В Ростове-на-Дону на маршрут № 22 выйдут дополнительно десять автобусов
Массовая драка на трибуне "Ростов-Арены" попала на видео
1 и 10 ноября ограничат движение машин вокруг "Ростов-Арены"