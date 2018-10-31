В Ростове-на-Дону до конца недели обещают сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-31T16:15:49+03:00

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Вторник, 31 октября, встретил жителей города Ростова-на-Дону непривычным холодом. Так, на столбиках уличных термометров было всего шесть градусов со знаком плюс. Днем же потеплело до девяти выше нуля. А к вечеру будет уже до пяти тепла. Настроение испортит сильный ветер - по официальным данным синоптиков, он будет дуть со скоростью 13-18 метров в секунду. Так что, если верить метеорологам, то уже пора доставать из шкафов теплые вещи.

В четверг, 1 ноября, в донской столице на два градуса теплее в дневные часы, а вот утром всего плюс пять. В пятницу и субботу, 2 и 3 ноября, будет плюс 13 днем, утром всего четыре градуса тепла, а вечером уже плюс семь.

Все эти дни сила восточного ветра будет доходить от 11 до 14 метров в секунду. Он утихнет только к воскресению, 4 ноября. Правда, в этот день похолодает до плюс 11 градусов. Все это время атмосферное давление будет выше номы - от 764 до 772 миллиметров ртутного столба.