ФК "Ростов" оштрафовали на 140 тысяч рублей за матерщину от болельщиков

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-01T09:25:47+03:00

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Артур Григорьянц, глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза огласил широкой общественности решения по итогу расследования событий, развернувшихся на матче «Ростов» – «Анжи», который состоялся 27 октября на "Ростов-Арене" и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Это был 12-й тур Российской Премьер-Лиги.

Как рассказал Артур Григорьянц, болельщики «Ростова» скандировали матерные стихотворные выражения по поводу происхождения соперников 68-й и 78-й минутах. За недостойное поведение фанатов футбольный клуб оштрафован на 140 тыс. рублей, а также строго предупреждён о более значимых санкциях, если нарушения повторятся.

Тренера гостей Магомеда Адиева оштрафовали на 10 000 рублей за выход из технической зоны на 77-й минуте.