В Ростове-на-Дону 1 ноября 2018 третий этап транспортной революции: какие маршруты изменятся

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-01T10:32:43+03:00

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В Ростове-на-Дону 1 ноября 2018 стартует третий этап транспортной революции: какие маршруты изменятся. Как сообщает «Ростовский городской транспорт», с этого дня повезет жителям Суворовского. Там появится новый маршрут № 81, который будет курсировать от проспекта Сельмаш по Ленина до Нагибина, далее чере переулок Ольховский к проспекту Космонавтов, а оттуда по улицам Волкова и Добровольского до проспекта Королева и по улице Особенная к улице Вавилова в микрорайон Суворовский.

Кроме того, у маршрута № 42 убрали букву «А», и он отправится возить пассажиров по новой схеме: от ЖК «Платовский» через улицы Орскую, Каскадную, Днепропетровскую и Туполева к переулкам Древесный и Туапсинский, улицу 26 Июня, потом снова на улице Днепропетровская и по ней к улицам Курчатова и Менжинского, далее по проспекта Ленина, Нагибина, Ворошиловский до улицы Московская и к Центральному рынку. Обратно он будет возвращаться по улице Московская через проспект Буденновский, улицы Стадионная, Шеболдаева к проспекту Ленина и уже через Менжинского, Курчатова, Днепропетровскую и Орскую к исходной точке. Известно, что курсировать в общей сложности будут пятнцадцать автобусов, а на выходных всего на три меньше.

Кроме того маршрутку № 95 поменяют на автобус 93 «ГПЗ-10 – завод «Алмаз». А вместо маршрутки №71 будут ездить автобусы № 72 «Ц. Рынок - Завод «Эмпилс»». Также на смену маршрутным такси № 30 «Аквапарк «Осьминожек» - Сельмаш», придут автобусы с тем же номером.

КОНКРЕТНО

Какие маршруты останутся неизменными

№1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 14-МТ, 15, 16, 16-МТ, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38-МТ, 39, 40-МТ, 41, 43-МТ, 45, 47, 48-МТ, 49, 49-МТ, 51, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 66-МТ, 67, 68, 70, 71, 73-МТ, 75, 80, 83, 90, 90-МТ, 94, 96, 98, 98-МТ, 99, 99-МТ.