Ростов - Зенит 1 ноября 2018: как будут ходить после матча шаттлы для болельщиков

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-01T10:41:27+03:00

Выяснили, как будут ходить шаттлы для болельщиков после матча Ростов - Зенит 1 ноября 2018

Изменить размер текста: A A

Матч 1/8 финала Олимп Кубок России Ростов - Зенит состоится 1 ноября на стадионе "Ростов-Арена". Как рассказали rostov.kp.ru в пресс-службе "желто-синих", к услугам болельщиков после матча будут предоставлены бесплатные автобусы-шаттлы.

- Для обеспечения комфортного отъезда со стадиона будет организована работа двух заказных маршрутов от «Ростов Арены» - с западной и восточной части стадиона. Маршруты обслуживаются в период времени с 20:30 до 22:30 автобусами большой вместимости, - подчеркнули в пресс-службе.

Маршрут S1: от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина (остановки: ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького). Интервал отправления 1-2 мин.

Маршрут S2: от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» с восточной стороны в центр города до площади Октябрьской (остановки: ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова). Интервал отправления 1-2 мин.

Начало поединка Ростов - Зенит - в 19.00.

Какие улицы перекроют в день футбольного матча, смотрите здесь.

КУДА ЗВОНИТЬ

Подробную информацию о движении транспорта можно получить в едином контакт-центре городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру: 8-800-222-76-76.