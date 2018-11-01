Ростов - Зенит 1 ноября 2018: где смотреть матч, когда трансляция

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-01T11:00:09+03:00

1 ноября 2018 на "Ростов-Арене" состоится игра 1/8 финала Олимп Кубок России: где смотреть матч, когда трансляция

Изменить размер текста: A A

1 ноября 2018 на стадионе "Ростов-Арена" состоится матч 1/8 финала Олимп Кубок России "Ростов" - "Зенит". Известно, что телеканал "Матч ТВ" покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции - в 18.55. Комментировать встречу будет Денис Казанский.

Ранее в розыгрыше Кубка России "Ростов" и "Зенит" встречались лишь однажды - в далеком 1999 году, когда команда с берегов Дона носила название "Ростсельмаш", а главным тренером работал легендарный Сергей Андреев. Тогда петербуржцы на домашнем стадионе одержали победу со счетом 2:0.

Добавим, что начало матча "Ростов" - "Зенит" в 19.00. Обслуживать встречу будет судья из Улан-Удэ Роман Галимов.

Схему движения бесплатных автобусов-шаттлов вы можете посмотреть здесь.

Какие улицы перекроют в городе из-за футбольного матча можно увидеть здесь.