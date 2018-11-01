«Моя школа»: В Ростове-на-Дону пройдет конкурс медиапроектов среди школьников

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-01T12:52:11+03:00

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В Ростове-на-Дону стартовал прием заявок на конкурс школьных медиапроектов «Моя школа» ДГТУ. В этом году он проводится уже во второй раз. Известно, что победителей будут выбирать по четырем номинациям: «Инфографика», «Фото», «Видео» и «Слово». А в творческих состязаниях примут участие учащиеся Ростовской области в возрасте от 10 до 18 лет.

Конкурс проводится дистанционно в рамках формирования единого открытого цифрового образовательного пространства Ростовской области и Медиапарка «Южный Регион – ДГТУ».

Как рассказали организаторы, конкурсанты должны рассказать об учителях и учениках, прошлом, настоящем и будущем образовательного учреждения, о достижениях и проблемах, школьных праздниках и буднях, учебе, учебниках, школьной и внешкольной жизни. Все работы можно прислать до 25 ноября, их будет оценивать экспертный совет ведущих специалистов в сфере медиа, образования, искусства и науки. А победители — их имена назовут 14 декабря 2018 года, получат призы и подарки. Одна из целей конкурса - повышение мотивации молодого поколения освещения социально значимых тем.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

К слову, год назад на конкурс было прислано 300 работ.

Подробности на сайте территориязнаний.рф, а также по тел.: (863) 203-65-62, 8-918-578-92-32.