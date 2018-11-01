Выдачу кредитов физлицам ВТБ увеличил до 1 трлн рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-01T12:56:20+03:00

Это на сорок процентов больше, чем за девять месяцев прошлого года

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Россияне стали брать кредиты чаще. Такую статистику приводит ВТБ. Так, за 9 месяцев 2018 года объем выдачи кредитов физлицам вырос до 1 трлн рублей, это на 40 % больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего деньги брали на ипотеку, на втором месте - кредиты наличными: рост составил 46 и 45 процентов соответственно. В тройке самых востребованных и автокредиты – их стало больше на 16 %.

В целом, объем розничного кредитного портфеля превысил 2,5 трлна рублей. Объем портфеля привлеченных средств населения достиг 3,6 трлн рублей, показав рост на 14% с начала года. В данном сегменте ВТБ - один из лидеров рынка. Также активно растет портфель инвестиционных продуктов клиентов: он увеличился до 690 млрд рублей (или на 88%).

- Мы продолжаем активно развивать наш розничный бизнес, наращивая продажи за счет внедрения новых продуктов и услуг, активной цифровизации сервисов и расширения сети продаж, - рассказал зам. президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - К концу года мы рассчитываем нарастить кредитный портфель на 24%, депозитный – на 26%, а также показать высокий финансовый результат.

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