Ростов - Зенит 1 ноября 2018: на какой парковке оставить автомобиль

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-01T13:00:56+03:00

Вход на сегодняшний матч возможен только по предъявлению билета. Сезонные абонементы не дают права на посещение данного матча. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

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Перед матчем с "Зенитом" на "Ростов-Арене" ФК "Ростов" сообщила, что для всех болельщиков клуба предусмотрена бесплатная парковка. Ее номер Р9, количество мест - 1500, расположена возле акватории.

- Просим вас приезжать на стадион заранее, чтобы гарантировать себе наличие бесплатного паркинга, - передает пресс-служба "желто-синих". - Обращаем ваше внимание, что владельцы сезонных абонементов VIP, Skybox и Hospitality (Запад) могут воспользоваться парковкой VIP2. Держатели абонементов Бизнес, Hospitality, Skybox (Восток) также имеют право заезда на парковку Р15. Для заезда на данную парковку необходимо предъявить сезонный абонемент. Дополнительно подчеркиваем, что абонемент не дает право на посещение сегодняшнего матча. Вход на стадион возможен только по предъявлению билета. Владельцы билетов категории Hospitality, Skybox и VIP могут воспользоваться парковкой P4.

Также, в клубе напомнили, что за 3 часа в периметре "Ростов-Арены" начнется традиционное мероприятие для болельщиков "Разогрев".