2018-11-01T14:22:40+03:00
Общество

После жалобы ростовчанина в Ростове-на-Дону отремонтируют подземный переход

Крыша объекта стала протекать во время дождя
Илья БОГОМОЛОВ
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31 октября один из жителей Ростова оставил в разделе "Благоустройство города" на сайте мэрии жалобу на подземный переход на проспекте Михаила Нагибина. Речь идет об объекте, построенном напротив торгового центра "Горизонт".

- Во время дождя неоднократно наблюдал, как сильно протекает пластиковая крыша подземного перехода со стороны торгового центра. Прошу принять возможные меры, - написал ростовчанин.

Власти отреагировали меньше, чем за сутки. Пресс-служба городской администрации сообщила, что сходы крыши подземного перехода восстановят в ближайшие дни.

- Резиновые элементы крыши начали отслаиваться в результате износа. Уже определена подрядная организация, которая выполнит все необходимые работы, - прокомментировал директор муниципальное предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Вадим Рабаев.

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